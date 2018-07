FC Bayern ohne Robben - Heynckes lobt Freiburg

München (dpa) - Der FC Bayern München muss wie erwartet noch auf Arjen Robben verzichten. „Arjen hat bei extremen Belastungen noch Schmerzen, beziehungsweise Probleme“, sagte Fußball-Trainer Jupp Heynckes einen Tag vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg in München.

Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Schambeinverletzung Robbens „in Kürze“ überwunden sei, sagte Heynckes. Einen Zeitpunkt nannte der Bayern-Coach nicht. Ob der niederländische Nationalspieler für die champions-League-Partie am Mittwoch beim FC Villarreal infrage komme, sagte Heynckes ebenfalls nicht. Dagegen ist Mario Gomez wieder fit.

Erstmals seit Mai 2010 stehen die Bayern wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga, für Heynckes nur eine „Zwischenstation“. „Für mich ist es wichtig, dass wir am 34. Spieltag oben stehen. Aber es lässt sich leichter von oben wegspielen, jedoch sind erst vier Spieltage gespielt und die Tabelle hat nicht so viel Aussagekraft“, betonte der Bayern-Coach.

Am Samstag steht die vermeintlich leichte Bundesliga-Partie gegen die Breisgauer an, vier Tage später der wohl schwierigere Auftakt in die Königsklasse. Locker angehen lässt Heynckes sein Team die Partie gegen Freiburg keineswegs. „Gerade die Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner müssen gewonnen werden. Ich werde meine Mannschaft da motivieren. Man darf heute in der Bundesliga niemanden mehr unterschätzen“, sagte der 66-Jährige. „Die Freiburger haben Qualität und sind gefährlich. Entsprechend müssen wir ins Spiel gehen. Da darf von Schonung oder Unterschätzung des Gegners darf keine Rede sein.“