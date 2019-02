FC Bayern ohne Goretzka gegen Liverpool - Coman kann spielen

Die A 7 ist zwischen den Anschlussstellen Dettingen und Altenstadt seit Dienstag teilweise gesperrt. In Fahrtrichtung Norden war die Autobahn ab dem Nachmittag komplett dicht. Dies wird auch am Mittwoch noch bis gegen 16 Uhr der Fall sein, anschließend wird die Autobahn in Richtung Süden gesperrt. Grund für die kurzfristige Sperrung sind nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern unerwartete aufgetretene Setzungen im Bereich der Fahrbahn, die vergangenen Freitag entdeckt worden sind und nun schnellstmöglich behoben werden müssen.