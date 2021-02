FC Bayern leiht US-Talent Richards an Hoffenheim aus

Der FC Bayern München hat sein Defensivtalent Chris Richards bis zum Saisonende an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Dies bestätigen beide Bundesliga-Clubs kurz vor Transferschluss.

Der 21 Jahre alte US-Nationalspieler soll bei den Kraichgauern die personellen Nöte in der Abwehr lindern. Mit Kapitän Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic und Kevin Akpoguma hat die TSG drei Langzeitverletzte in der Defensive, zuletzt fielen auch noch Kevin Vogt und Ryan Sessegnon aus. „Chris ist ein zweikampfstarker und sehr schneller Verteidiger, der trotz der herausragenden Konkurrenz im Bayern-Kader bereits zu Einsatzzeiten gekommen ist“, sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß kennt den Neuzugang noch aus seiner Zeit als Coach des FC Bayern II. Richards war im Sommer 2018 vom Major League Soccer-Club FC Dallas in die Jugend der Münchner gekommen und mit dem Hoeneß-Team im vergangenen Jahr Drittliga-Meister. Für die Profis hat Richards bisher acht Pflichtspiel-Einsätze bestritten.

„Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Club-Mitteilung.

Karl-Heinz Rummenigge erwartet einen Wechsel von Joshua Zirkzee zu Parma Calcio in die italienische Serie A. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bei Sky Sport News und verriet, dass es bei dem Leihgeschäft eine Kaufoption in Höhe von 15 Million Euro gebe. Das sei nicht preiswert in diesen Corona-Zeiten, sagte Rummenigge. „Wir hoffen, dass er in Parma einen Beitrag leisten kann, dass sie nicht absteigen.“

Vor dem 19 Jahre alten niederländischen Stürmer hatte der deutsche Rekordmeister schon Richards an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. „Es sind beides vielversprechende Talente. Wir wollen damit gewährleisten, dass sie mehr Spielzeit haben“, sagte Rummenigge.

Zugänge haben die Münchner in diesem Winter nicht. „Es war von Anfang an klar, dass wir keine Zugänge haben werden. Die Mannschaft ist top“, sagte Rummenigge. Der 65-Jährige ist das letzte Jahr als Vorstandschef beim FC Bayern im Amt. Dann übernimmt Oliver Kahn (51).

