FC Bayern: Konstanz im Derby, Rochaden nach Alaba

Der Lockdown in Deutschland wird bis zum 14. Februar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Dienstag in einer Videokonferenz beschlossen. Bislang war der Lockdown bis zum 31. Januar geplant.

Damit regieren Bund und Länder auf die trotz leichten Rückgangs weiterhin hohen Infektionszahlen und neue Virusmutationen, die in Großbritannien und Südafrika entdeckt worden waren und mittlerweile auch in Deutschland festgestellt wurden.