FC Bayern kann mit Hernández und Perisic nach London reisen

Der FC Bayern kann die Reise nach London zum Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur mit Abwehrspieler Lucas Hernández und Offensivakteur Ivan Perisic antreten, teilte der deutsche Fußball-Meister mit.

Weltmeister Hernández musste beim 3:2 der Bayern im Bundesligaspiel beim SC Paderborn wegen Kniebeschwerden vorzeitig ausgewechselt werden. Bei dem Franzosen konnte am Tag danach aber Entwarnung gegeben werden. Auch der kroatische Nationalspieler Perisic meldete sich wieder fit. Der Außenangreifer hatte in Paderborn wegen eines grippalen Infekts gefehlt.

Die Bayern treten am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) beim letztmaligen Finalisten an. Tottenham war nur mit einem Unentschieden gegen Olympiakos Piräus in die Gruppenphase gestartet. Die Bayern feierten zum Auftakt einen ungefährdeten Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad.

