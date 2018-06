FC Bayern in Gladbach ohne Ribéry und Mandzukic

Mönchengladbach (dpa) - Der FC Bayern muss zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach auf Franck Ribéry verzichten.

Der Franzose stand nicht im Aufgebot des Rekordmeisters für die Partie. Ribéry habe „Schmerzen in den Beinen“, hatte Trainer Pep Guardiola am Vortag mitgeteilt. Der Dribbelkünstler war gar nicht erst mit an den Niederrhein gereist, wie die Münchner mitteilten. Auch Stürmer Mario Mandzukic fehlt im Aufgebot. Dagegen steht Arjen Robben nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader. Der Niederländer sitzt auf der Bank.