FC Bayern im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Hoffenheim

Von Sebastian Mayr und Carolin Oefner und Marcus Golling

Bis zum Sonntag steht die riesige Leinwand noch auf dem Ulmer Münsterplatz, Fußballspiele werden darauf aber nicht mehr gezeigt. Am Wochenende findet der Landesposaunentag in der Donaustadt statt. Die Veranstalter nutzen die Anlage, die Stadthaus-Pächter Christian Becker gemietet hat. Danach wird abgebaut – und Becker bleibt auf den Kosten sitzen. „Das ist bitter, aber da kann man nichts machen“, sagt der Gastronom. Jammern will er trotz hoher Verluste nicht.