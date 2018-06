FC Bayern erwartet „knallhartes“ Spiel gegen Bamberg

Bayern Münchens Trainer Svetislav Pesic hat seine Basketballer aufgefordert, trotz des sicheren Gruppensiegs auch im letzten Spiel der Eurocup-Zwischenrunde ans Limit zu gehen.

Im bayerisch-fränkischen Derby gegen die Brose Baskets aus Bamberg kann der deutsche Meister am Mittwoch den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. „Wir wollen diese Runde ohne Niederlage beenden“, sagte Pesic am Dienstag in München.

Beide Teams sind bereits für das Achtelfinale des zweitwichtigsten Vereinswettbewerbs in Europa qualifiziert: Die Bayern stehen als Gruppensieger fest und treffen in der K.o.-Runde Anfang März auf Titelverteidiger Valencia. Bamberg spielt gegen Lokomotiv Kuban aus Krasnodar. Das Duell am Mittwoch ist daher sportlich ohne Belang.

Pesic erwartet trotzdem ein „knallhartes“ Spiel. Das Hinspiel vor vier Wochen hatten die Münchner in Bamberg spektakulär mit 90:52 gewonnen. „Der amtierende Champion hat uns eine Lektion erteilt“, erinnerte sich Bambergs Trainer Andrea Trinchieri. „Ich glaube nicht, dass das noch mal passiert“, sagte Pesic. Die Bamberger seien nun motiviert, sich nicht erneut so vorführen zu lassen und „wollen zeigen, dass die nicht so schlecht sind“. In der Bundesliga hatte Bamberg die Bayern Anfang Januar deutlich mit 80:63 besiegt.

FC Bayern Basketball

Tabellen Eurocup