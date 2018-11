FC Bayern bekennt sich zur Bundesliga

Von Schwäbische Zeitung

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 45-jähriger Familienvater verantworten, der in Verdacht steht, am Donnerstag gegen 13 Uhr den Freund seiner Tochter derart verletzt zu haben, dass dieser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidiums Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Tatverdächtige traf auf dem Vorplatz des Schlosses in Bad Wurzach auf den Geschädigten, schlug im Beisein seiner Tochter zunächst auf ...