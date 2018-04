FC Barcelona nach 2:2 in Vigo weiter ungeschlagen

Zu einem Küchenbrand in einem Hochhaus in der Trossinger Vogesenstraße ist gestern Abend kurz nach 20 Uhr die Trossinger Feuerwehr ausgerückt. In einer Küche ist ein Topf in Brand geraten, den die Bewohner mit einer Decke zu löschen versuchten, die dann aber ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr konnte den Brand und die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Im Umfeld des Brandfalls musste das DRK zwar eine Verletzte versorgen, deren Verletzung aber wohl nicht unmittelbar mit dem Brand zu tun hatte.