FC Barcelona macht wegen Corona 97 Millionen Verlust

Das ehrenamtliche Engagement in Gammertingen hat eine seiner leidenschaftlichsten Persönlichkeiten verloren: Martin Hundt, vielen bekannt als Gründer und Vorsitzender des Fördervereins des städtischen Pflegeheims, ist am Dienstag vergangener Woche im Alter von 60 Jahren gestorben. In guter Erinnerung behalten werden ihn aber nicht nur die Menschen rund um St. Elisabeth.

Emotionaler Einsatz für das Pflegeheim Wann immer es bei öffentlichen Veranstaltungen um die Zukunft des Pflegeheims ging, hielt es Martin Hundt nur schwer auf dem ...