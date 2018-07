FC Barcelona baut Vorsprung vor Real Madrid aus

Madrid (dpa) - Mit einem 2:0-Sieg beim Aufsteiger CD Xerez hat der FC Barcelona seinen Vorsprung vor Real Madrid an der Spitze der spanischen Fußball-Liga auf fünf Punkte ausgebaut.

Die Katalanen hatten in der vorgezogenen Partie beim „Schlusslicht“ allerdings mehr Mühe als erwartet. Nach den umjubelten Erfolgen in der Champions League über Inter Mailand (2:0) und im „Clásico“ über Real (1:0) wirkte der spanische Meister wie in Katerstimmung. „Wir waren nicht auf der Höhe“, räumte Trainer Josep Guardiola ein, der viele Stars geschont und eine verstärkte B-Elf aufgeboten hatte. Thierry Henry brachte Barça in der 47. Minute in Führung. Zlatan Ibrahimovic (90.) stellte unmittelbar vor dem Abpfiff den Endstand her. Den Katalanen gelang damit auswärts nach einer Serie von Punkte-Teilungen der erste Sieg seit gut zwei Monaten.

Die „Blau-Roten“ sind als einziges Team der Primera Division noch ungeschlagen. Das Spiel bei CD Xerez war vorgezogen worden, um dem Champions-League-Sieger die Teilnahme an der Club-Weltmeisterschaft des Weltverbandes FIFA zu ermöglichen. Dieses Turnier findet vom 9. bis zum 19. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.