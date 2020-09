FC Augsburg nutzt Gunst des Heimvorteils gegen Celle

Bei den SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen deuten sich strukturelle Veränderungen an. Bei einer Pressekonferenz am Freitag sagten die Verantwortlichen von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, dass in den kommenden Monaten ein Konzept entwickelt werde. Der neue Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust war mit seiner Aussage am Deutlichsten: „Die Medizin konzentriert sich zunehmend. Wir müssen schauen, wie wir mit unseren Standorten umgehen.“ Pfullendorf Bürgermeister Thomas Kugler sagte: „Es wird Änderungen geben, allerdings wissen wir noch nicht ...