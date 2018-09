FC Augsburg nimmt FC Bayern Punkt ab: Plötzlich trifft Götze

Wenn in der doch recht weitläufigen Münchner Allianz Arena die Anweisungen der Trainer auf der Tribüne zu hören sind, muss Bastian Schweinsteiger im Elfmeterschießen des Champions-League-Finals 2012 gleich an den Pfosten schießen – oder der Zusammenschluss der aktiven Fanszenen in Deutschland zu einem 20-minütigen Stimmungsboykott aufgerufen haben.

An diesem 25. Septembr 2018 war letzteres der Fall. Auch die Münchner Fanszene protestierte an diesem 5. Spieltag der Bundesliga nicht etwa gegen das erste Unentschieden des FC Bayern der Saison – gegen den FC Augsburg gab es ein 1:1 (0:0) – sondern, wie berichtet, gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs und gegen den DFB und die DFL.

Die 75 000 anwesenden Fans schwiegen die ersten 20 Minuten. Das heißt: Nicht ganz: Wenn ein Spieler mal gefoult wurde oder auch bei den Torannäherungen ließen sich einige dann doch zu Pfiffen oder ein paar „Ooooohs“ und „Aaaaahs“ hinreißen. Etwa, als Augsburgs Caiuby in der achten Minute Bayerns Torwart Manuel Neuer nach einem sehenswerten Angriff und einem strammen Schuss im Strafraum zu einem Reflex zwang. Oder als auf der Gegenseite kurz drauf Thomas Müller mit einem Schuss von der halbrechten Position den linken Pfosten traf.

Als dann Bayerns Mittelfeldspieler Renato Sanches in der zwölften Minute mit einem Distanzschuss beinahe das 1:0 erzielte, gab es sogar etwas längeren Applaus.

Als nach 20 Minuten endlich „FC-Bayern-olé“-Gesänge auf der einen und, etwas leiser, die wackeren „FCA! FCA!“-Anfeurungsrufe durchs Stadion hallten, war das ziemlich munter losgegangene Spiel in einem doch eher zähen Aggregatzustand angelangt. Die Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, die Augsburger verdichteten klug das Mittelfeld, stellten geschickt die Räume zu.

Gefährlich wurde es in dieser Phase nur, wenn jemand im Mittelfeld richtig den Turbo einschaltete. Dieser jemand war meist ein junger Mann mit Rastalocken, die bei eingeschaltetem Turbo schön durch die Luft wirbelten. Mit zwei Jahren Verspätung deutet der junge Portugiese zumindestan, das Versprechen einlösen zu können, das er einst als 18-Jähriger bei Benfica gab und weswegen die Münchner zunächst 35 Millionen Euro für ihn zahlten.

In der 35. Minute versuchte Sanches es mit einem Schlenzer, der sich durchaus nett aus 25 Metern Richtung Tor drehte – aber eben direkt in Andreas Luthes Arme. Zwei Minuten spielte er Doppelpüass mit Arjen Robben, trieb seine Rastalocken und den Ball Richtung Strafraum, zog dynamisch ab – und schoss einen halben Meter über das Tor.

Dass Sanches in der Startelf stand war durchaus zu erwarten gewesen, Niko Kovac fuhr sein Prinzip der konsequenten Maximalrotation weiter. Vorne stürmte also etwa neu Sandro Wagner, auf dem linken Flügel wirbelte neu Serge Gnabry. Leon Goretzka stand auch zuletzt in der Startelf, diesmal aber auf der unerwarteten Position auf der linken Abwehrseite. Nebeneffekt: Auf der Bayern-Bank saßen zunächst auch die Sportskameraden Boateng, Thiago, Ribéry, James, Lewandowski. Kovac würde also genug Kreativität und Durchschlagskraft in der Hinterhand haben, sollte es zäh werden. Sollte man meinen.

Die bei den Augsburgern im Vorfeld meistdiskutierte Frage, nämlich, ob Torwart Fabian Giefer nach seinen zwei entscheidenden Patzern in den letzten zwei Spielen noch eine Bewährungsprobe bekommen würde, beantwortete Baum mit einem klaren: Nein. Andreas Luthe, zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen, stand im Tor.

Und je näher die Pause kam, desto mehr bekam er zu tun. Die gefährlichste Chance vergab Sandro Wagner, der in der 41. Minute aus kurzer Distanz Luthe anschoss. Drei Minuten später klärte Luthe dann mit einer tollen Parade Gnabrys Schuss aus kurzer Distanz zur Ecke.

Die zweite Halbzeit begann mit Teil 2 der Funktionärsschelte durch die Fans. Die Südkurve stellte DFB und DFL per Transparent ein vernichtendes „Zwischenzeignis“ aus. „Auslandsvermarktung: Geschwänzt“ stand etwadrauf. Auf einem anderen wurden die DFB-Funktionäre mit „Hausverbot“ belegt.

Dieses Transparent hing noch, als Arjen Robben das umjubelte 1:0 erzielte. Es spricht für die Augsburger und dieses Spiel, das dem 1:0 ein Konter vorangegangen war. Serge Gnabry hatte den Turbno eingeschaltet, den Ball im Strafrazum quergelegt zu Robben. Und der nach einem Wackler und einer küntslerischen Schöpfungsverzögerungspause zum 1:0 eingeschossen (48.).

Kovac brachte Ribéry, Kovac brachte Thiago, ihm reichte das 1:0 nicht. Doch Thomas Müller traf nach Ribérys Vorarbeit nur aus dem Abseits (84.). Das zweite Tor des Abends erzielte dann einer, den Kovac womöglich auch eingewechselt hätte – wenn er noch in München spielen würde. Felix Götze, jüngerer Bruder vom Weltmeistermacher Mario Götze, profitierte von einem Fehler Neuers. Der Keeper hatte den Ball bei einer Ecke duerchflutschen lassen, Götze, diesen Sommer aus München nach Augsburg gewechselt, machte aus zwei Metern sein erstes Bundesligator.