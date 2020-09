FC Augsburg ist nach dem Sieg gegen den BVB vorerst Tabellenführer

Es kann so schön sein an so einem Bundesligaspieltag. Die Fans singen auf den Rängen, Spieler, die den Erfolg feiern, eine Arena, die in siegreichem grün erstrahlt - dazu eine faustdicke Überraschung, Fanherz, was willst du mehr? Nichts, absolut nichts, denn durfte der FC Augsburg in seinem Heimspiel gegen Borussia Dortmund nicht nur von der Überraschung des Spieltages träumen, sondern diese sogar wahr werden lassen.

Ein Freistoß allein schob alles an, das Führungstor durch Felix Uduokhai (40.), die Abgezocktheit von Daniel Caligiuri (54.) vollendete beim 2:0 (1:0) Glück vom Titelanwärter-Besieger. Zudem macht der perfekte Saisonstart der Fuggerstädter Lust auf die Saison, die eventuell ruhiger werden dürfte als vorab angenommen. Die drei Thesen zum Spiel:

Besser 6000 Zuschauer als keine Zuschauer: Man muss zugeben, dass der geneigte Fußballfan derzeit schon mit relativ wenig zufrieden ist. 6000 Zuschauer wohnten dem Auftritt ihrer Mannschaft trotz Temperaturen um 5 Grad in der Arena bei. Einer Arena, die bei voller Auslastung um die 50.000 Zuschauer fassen könnte, doch gaben sich die Anwesenden recht große Mühe, den Lärmpegel auch so hoch zu halten. Klassiker wie „oh wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen“ oder „Hier regiert der FCA“ schallten durch das Rund - obwohl nicht ganz, die große Stehtribüne, sonst Heimat der Ultras und aller besonders Hartgesottenen blieb leer und erinnerte durchgängig an die Corona-Umstände.

Doch spielte sich ansonsten überwiegend das ab, was man eben von Fans im Stadion erwartet. Wut, Freude, Zähne klappern. Was will man dieser Tage mehr? Dass einige Reihen doch recht üppig besetzt schienen (auch wenn die vordere - und rückseitige Reihe dann komplett frei blieb) verwirrte dann doch manchmal. Überwiegend verteilten sich die Fans jedoch anstandsgemäß und erlebten das, was sie vorher nur träumen durften.

Der FC Augsburg hat es auch in dieser Saison drauf: Augsburg bleibt eben Augsburg - und das ist auch gut so. Nämlich ein FCA, der das macht, was er kann und im Rahmen seiner Möglichkeiten äußert unangenehm ist. Trotz nur 21 Prozent (!) Ballbesitz in der ersten Halbzeit blieben die Augsburger eklig. Die furiose Offensive der BVB durfte sich austoben, aber mehr auch nicht. Am Sechzehner stand die Augsburg Wall und ließ den letzten Schritt einfach nicht zu. Mit einer größeren Laufleistung als der Konkurrent und und giftigem Auftreten holte das Team von Heiko Herrlich ihre Grundtugenden wieder aus dem Fundus. Zudem brachte der erste richtige gefährliche Standard das Führungstor. Der Ex-Schalker Daniel Caligiuri brachte einen Freistoß an den Fünfer, wo sich Felix Uduokhai durchsetzte und aus kurzer Distanz einfach einnickte.

Der FC Augsburg suchte auch weiterhin seine Chancen. Vor allem Florian Niederlechner als zentraler Anlaufpunkt blieb emsig, jedoch ohne Durchschlagskraft, so dachte man. Als sich der neutrale Zuschauer gerade auf ein Comeback des BVB vorbereitete, war es Niederlechner, der im Mittelfeld einen perfekten Steilpass auf Caligiuri zum Sechzehner sendete. Der Italiener behielt die Ruhe und schob aus 13 Metern an Torhüter Roman Bürki vorbei (54.). 2:0. Verwundertes Augenreiben. Schluss. Sieg.

Perfekter Start. Sollte der FC Augsburg weiter so clever agieren, die Offensive weiterhin so abgezockt abschließen, das Team seinen Grundtugenden treu bleiben, dazu Neu-Stammkeeper Rafal Gikiewicz seinen Status als ruhiger und sicherer Rückhalt behalten, muss dem FC Augsburg auch dieses Jahr nicht bange sein. Der Perfekte Start mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist gemacht.

Dortmunds famose Jungspunde vertragen keine Härte: Was war nicht geschrieben und diskutiert worden über die Dortmunder Jugend-Truppe. Giovanni Reyna, Erling Haalad, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Thomas Meunier, sie alle standen auf dem Platz, liefen, zauberten, tricksten, versuchten und bissen sich doch die Zähne aus. Wenn das erste Erfolgserlebnis zu lange auf sich warten lässt, der Gegner zudem kompakt steht und mit Härte agiert, dann haben es die Zauberfüßer schwer. Doch auch um Dortmund sollten sich die Sorgen in Grenzen halten. Ob es allerdings reicht, die Dominanz des FC Bayern München zu durchbrechen, ist nach den nicht gerade überzeugenden Minuten weiterhin überaus fraglich.