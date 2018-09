FC Augsburg hofft auf baldige Rückkehr von Finnbogason

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hofft auf eine baldige Rückkehr seines verletzten Topstürmers Alfred Finnbogason.

„Es sieht besser aus als noch vor einem Monat. Ich bin mit seinem Fortschritt sehr zufrieden. Alfred wird bald auf dem Trainingsplatz stehen. Aktuell halte ich eine Rückkehr im Laufe des Septembers für realistisch“, zitierte die „Bild“-Zeitung Manager Stefan Reuter. Finnbogason fehlte zum Saisonstart wegen langwieriger Probleme an der Patellasehne im Knie.

Trainer Manuel Baum will bei dem 29-jährigen Isländer indes nichts riskieren. „Er soll in Ruhe wieder Tritt fassen, damit er schmerzfrei wird. Die Länderspielpause wird ihm gut tun“, sagte Baum. Der FCA trifft in der Bundesliga am 15. September auf den FSV Mainz 05.

