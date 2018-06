FC Augsburg bangt um Einsatz von Rückkehrer Ji

Augsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg bangt vor dem Rückrunden-Auftakt am Samstag bei Borussia Dortmund um den Einsatz von Rückkehrer Dong-Won Ji.

Der südkoreanische Nationalspieler habe wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel zuletzt nur individuell trainieren können, sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl. Der Mittelfeldakteur war in der Winterpause nach seinem kurzen Gastspiel beim englischen Erstligisten AFC Sunderland zu den Schwaben zurückgekehrt. Von kommender Saison an läuft der Südkoreaner pikanterweise für Dortmund auf.

„Wir wissen um die Schwere der Aufgabe“, sagte Weinzierl mit Blick auf den Auftritt beim Champions-League-Finalisten. Ziel müsse es dennoch sein, „mutig und selbstbewusst“ zu agieren, um möglichst Zählbares mitnehmen zu können. „Dortmund steht schon unter Druck“, erkannte der Coach der Schwaben mit Blick auf den vierten Tabellenplatz der Westfalen.