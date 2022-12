Fazit zur WM in Katar: Deutschland war nur ein unliebsamer Partygast

Das war sie also, die umstrittenste Fußball-WM aller Zeiten. Mit dem Finale geht am Sonntag ein Turnier zu Ende, das so sehr polarisiert hat wie keines zuvor. Oder hat es das gar nicht? Wenn man die Stimmung in allen 32 Teilnehmerländern und der restlichen Welt berücksichtigt, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino vielleicht sogar Recht, wenn er in seiner Bilanz der ersten WM in der arabischen Welt von einem „unglaublichen Erfolg in allen Bereichen“ spricht. Sportlich war es zwar nicht die beste Endrunde, an spannenden Elementen mangelte es aber nicht. Und die Zahlen stimmen sowieso. Ein massiver Zuschaueranstieg weltweit, Einnahmen im Milliardenbereich. Was will die FIFA mehr?

Und so bleibt die bittere Erkenntnis: Deutschland steht mit seiner kritischen Haltung gegenüber dem Gastgeber Katar nahezu alleine da. Selbst von den europäischen Nachbarn kam nach Anpfiff des ersten Spiels kaum noch Kritik. Als einzige setzten die deutschen Spieler mit ihrer Mund-zu-Geste ein – wenn auch streitbares – Zeichen. Und mussten sich nach dem blamablen Vorrunden-Aus dafür verhöhnen lassen. Deutschland wirkte wie ein unliebsamer Partygast, der an allem herummäkelt – und bei dem sich alle Anwesenden freuen, wenn er frühzeitig nach Hause geht. Auch bei der hiesigen verkaterten Fußball-Nation setzte im Nachhinein die Erkenntnis ein, dass die Diskussionen um eine bunte Kapitänsbinde deutlich überzogen waren.

Diese WM hat endgültig bewiesen, dass die Vormachtstellung Europas auch im Fußball zu Ende ist. Infantino braucht die Europäer bei seinem Streben nach immer noch mehr Profit nicht, er hat die Rückendeckung von fast allen anderen der 221 FIFA-Mitgliedsländer sicher. Dennoch dürfen der DFB und die europäischen Verbände nicht resignieren. Ihre Stimme ist noch immer stark. Nur müssen sie diese dann auch gemeinsam erheben – und dann auch früher als dieses Mal. Sie müssen sich vehement dafür einsetzen, dass bei künftigen WM-Vergaben klare ethische Richtlinien gelten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist unverhandelbar. Nur dann kann auch hierzulande wieder mal ein unbeschwertes Fußballfest gefeiert werden.