FAZ: Image von DFB-Team seit fünf Jahren verschlechtert

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Samstag um 15.20 Uhr 13 Jugendliche in der Ravensburger Innenstadt angetroffen: Sie hatten sich in der Adlerstraße beim Untertor getroffen, trugen allesamt weder Masken noch hielten sie den Mindestabstand ein. Und sie stammten aus verschiedenen Haushalten. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis und verständigten die Eltern der Jugendlichen. Aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung folgen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.