Fast 50 Prozent für Bundesliga-Geisterspiele im Free-TV

An sichtbaren Gebäuden angebrachte Parolen haben in Wangen in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt beziehungsweise die Polizei beschäftigt. Betroffen waren einerseits das Rathaus und die Kirchenmauer von St. Martin, andererseits der Kamin auf dem ehemaligen NTW-Gelände.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte über die Eingangstür des Wangener Rathauses ein weißes Stofftransparent mit einem Hashtag gespannt, der auf die teils unmenschlichen Zustände von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen aufmerksam machen ...