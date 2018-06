Fast 100 000 BVB-Fans feiern Übergabe der Meisterschale

Dortmund (dpa) - Rund 100 000 Fans von Borussia Dortmund haben stürmisch die achte deutsche Meisterschaft gefeiert.

Zunächst bejubelten die Dortmunder im Stadion und beim Public Viewing in den Westfalenhallen den 4:0-Sieg über Freiburg. Dann stürmten sie das Spielfeld, feierten die Mannschaft und die Schale und sicherten sich éin Stück vom Meisterrasen.

Anschließend verwandelten Zehntausende friedlich feiernde Fans die Innenstadt um den Alten Markt in eine schwarz-gelbe Partymeile. Zwei Kilometer entfernt am Borsigplatz, der Geburtsstätte des BVB, strichen eingefleischte Borussen die Bordsteine in den Vereinsfarben an.

Nach der Großparty am drittletzten Spieltag, als die Borussia den Titel schon mit einem Sieg über Gladbach gesichert hatte, durften die Dortmunder jetzt zum zweiten Mal feiern. Die nächste Party soll schon am kommenden Wochenende folgen. Am Samstag steht in Berlin das Pokalfinale gegen die Bayern an. Am Tag darauf feiert der BVB die erfolgreiche Saison mit einem Autokorso durch die Stadt. Allein zum Umzug werden 250 000 Fans in der Stadt erwartet.