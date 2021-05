Fans fordern Ceferin zu Rücknahme von CL-Reform auf

Von Deutsche Presse-Agentur

Vor dem Start der offenen Impfkampagne bei den Hausärzten ist das Interesse an Terminen für die von vielen ersehnte Spritze nach Ansicht des Landesverbands der Mediziner sehr groß. "Die Leute sind pandemiemüde, sie wollen diesen nächsten Schritt", teilte er am Mittwoch auf Anfrage mit. Allerdings stehe nach wie vor bei den meisten Ärzten nicht genug Impfstoff zur Verfügung. Komme dieser in die Praxen, erwarte er "einen großen Schritt in Sachen Impfung", sagte Berthold Dietsche, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, der ...