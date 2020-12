Fanforscher: „Bundesliga ist ab sofort wie eine normale RTL-2-Sendung“

Gemütlich einen Kaffee mit Freunden im Café trinken – schön wär’s. Momentan geht das natürlich nicht, alle Cafés sind coronabedingt zu. Ein paar Innenstadt-Besucher genießen ihren Kaffee trotzdem in Gesellschaft, und zwar via Stehimbiss vor einem Café in der Königstraße. Mit dem Abstand nehmen sie es dabei nicht ganz so genau. Café-Betreiber und Ordnungsdienst wissen um das Problem und versuchen gegenzusteuern.

Gruppen von fünf bis zehn Leuten beobachte sie regelmäßig vor dem Café Como, schreibt eine verärgerte Leserin.