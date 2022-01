Fall Haaland – Ein Interview aus Eigennutz

So stand er da und konnte nicht anders. Lange hatte es anscheinend in ihm gebrodelt, vor seinem norwegischem Landsmann, der nun interviewenden Eintracht-Frankfurt-Legende Jan-Aage Fjörtoft, trug Erling Braut Haaland dann sein Herz auf der Zunge: „Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Nun hat der Club begonnen, mich zu drängen, eine Entscheidung zu treffen“, klagte Haaland hinsichtlich einer Entscheidung zur Vertragsverlängerung oder einem Vereinswechsel und schob (pathetisch, aber ohne Tränen) hinterher: „Alles was ich will, ist Fußball spielen, aber sie drängen mich.“ Erling Haaland. Wunderstürmer. Torgarant. Mentalitätsmonster. Sensibles Druckopfer?

Eher weniger, wohl eher kalkuliertes Spiel eines sich seines aktuellen Status im Weltfußball bewussten Fußballstars. Denn es gibt drei Möglichkeiten, warum der 21-Jährige sich zu diesem Statement hinreißen ließ: 1.: Ihm ist der Rummel um seine Person schlicht zu groß geworden. 2.: Er wurde intern entgegen aller Beteuerungen tatsächlich zu einer ganz schnellen Entscheidung gedrängt. Oder 3.: Er will sich für andere Clubs noch interessanter machen. Möglichkeit eins scheint schon allein deshalb auszuscheiden, weil der Stürmer nicht erst seit seiner Verpflichtung darin aufgeht, seine Person in den Mittelpunkt zu stellen und jegliche sich bietende Aufmerksamkeit aufzusaugen – egal ob auf Instagram oder als Jubel-Buddha auf dem Feld. Selbst eigene Wechselgerüchte zu streuen (man erinnere sich an die paneuropäische Anbietungsreise seines Beraters Mino Raiola mit Vater Alf-Inge Haaland) und mit jenen zu kokettieren, gehörte schon zum Repertoire. Also Haken dran.

Möglichkeit zwei scheidet in seiner Deutlichkeit ebenfalls aus – zumindest wenn man den BVB-Bossen halbwegs Glauben schenken kann. „Es gibt keinen Druck, keine Gespräche, keine Fristen oder Deadlines. Klar ist aber auch, dass wir nicht erst im Sommer wissen wollen, wie seine Entscheidung ausfällt, das wird er auch verstehen, das ist im Fußball völlig normal“, sagte der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc. Ähnlich äußerte sich Hans-Joachim Watzke: „Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen.“. Doch schob auch der BVB-Geschäftsführer hinterher, dass der Verein mit einer Entscheidung nicht bis Mai warten könne, „das wird ihm auch einleuchten. Dass man irgendwann mal über die Zukunft spricht, muss er als Profi auch verstehen.“ Warum es so eilt? Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Haaland den Bundesliga-Zweiten trotz eines bis 2024 datierten Vertrags in diesem Sommer für 75 Millionen Euro verlassen.

Bliebe die These des Anbietens bei anderen Clubs, und dürfte sie – auch wenn ein leichter Druck durch den BVB herrschen sollte – die wahrscheinlichste sein. Zwar hat ohnehin jeder europäische Spitzenclub Haaland auf dem Schirm, doch gilt es jetzt, Weichen zu stellen, sollte es im Sommer tatsächlich zu einem Wechsel kommen. Haaland-Favorit Real Madrid ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich voll darauf aus, Kylian Mbappé ablösefrei zu holen und dem 34-jährigen Toptorjäger Karim Benzema ein angenehmes Abschlussjahr zu ermöglichen, hat die Äußerungen aber sicherlich zur Kenntnis genommen – ebenso wie der klamme FC Barcelona, der FC Chelsea mit Thomas Tuchel (mit seinem Romelu-Lukaku-Problem) sowie Manchester City. Vielleicht kommen die Aussagen aber auch dem BVB zugute. Denn auch eine Verlängerung mit einer neuen Klausel oder ähnliches ist nicht vom Tisch. So beschwichtigte Watzke auch direkt: „Er ist jung, er darf das.“ Wie dem auch sei: Das Ich-bin-so-unglücklich-und-niemand-versteht-mich-Interview von Haaland dürfte Bewegung in die Problematik gebracht haben – und so seinen Zweck erfüllen.