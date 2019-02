Fabian Ernst besitzt dänischen Zweitligisten

Der frühere Fußball-Nationalspieler Fabian Ernst hat zusammen mit einem Partner bereits im Januar den dänischen Zweitliga-Club Naestved BK übernommen.

Das bestätigte der 39-Jährige dem Internetportal „Sportbuzzer“. „In Dänemark gehört mir seit Neuestem ein Verein“, sagte Ernst. Naestved BK ist aktuell Tabellenfünfter der zweiten dänischen Liga. Der Verein bestätigte bereits im Januar, dass der Partner des deutschen Ex-Profis Alex Quaye heißt und in Ghana eine Fußball-Akademie betreibt. Ziel der beiden neuen Besitzer ist der Aufstieg in die 1. Liga. Ernst spielte in seiner Karriere unter anderem für Hannover 96, Werder Bremen, Schalke 04 und Besiktas Istanbul.

