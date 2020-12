Fabian Böhm will zur WM: Entschluss mit Familie gefasst

Das Kreisgesundheitsamt in Biberach hat am Donnerstag 103 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch von 145,77 auf 180,97. Des Weiteren teilt das Gesundheitsamt mit, dass eine weitere Person in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben ist.

Nachdem es bereits am Mittwoch mit 106 Neuinfizierten einen Rekordanstieg im Kreis Biberach gab, nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz mit großen Schritten der 200er-Marke, ab der Landkreise als sogenannte Hotspots gelten.