Fürth siegt durch späte Joker-Tore - Auch MSV gewinnt

Gleich zwei Geschäfte in der Königstraße haben für die nächsten Wochen ihre Geschäftsaufgabe angekündigt: Das Männer-Modegeschäft Bimplhuber und das angrenzende Juweliergeschäft von Dirk Klemme. Beide Inhaber beklagen eine fehlende Kundenfrequenz in diesem Teil der Innenstadt.

Erst im April diesen Jahres war Bimplhuber eröffnet worden – die Schließung überraschte in diesen Tagen etliche Tuttlinger. Doch: Schon von vorne herein sei klar gewesen, dass Bimplhuber je nach Kundenfrequenz möglicherweise nur für acht Monate in Tuttlingen ...