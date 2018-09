Fürth kassiert in Heidenheim erste Saisonniederlage

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Beim 1. FC Heidenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Damir Buric nach durchwachsener Leistung mit 0:2 (0:0).

Der eingewechselte Robert Glatzel (66. Minute/90.+1) erzielte beide Treffer für die Gastgeber, die erstmals in der aktuellen Spielzeit zu Hause gewinnen konnten. Zunächst erzielte Glatzel wenige Sekunden nach seiner Hereinnahme per Kopf die Führung für den FCH, in der Nachspielzeit erhöhte er mit einem sehenswerten Distanzschuss. Ansonsten bot sich den Zuschauern in der Heidenheimer Voith-Arena eine über weite Strecken schwache Partie.

Die Franken stehen durch die Niederlage vorerst nicht mehr auf einem der Aufstiegsplätze der 2. Liga, der FCH festigte seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

