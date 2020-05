Für Mainz wird es im Abstiegskampf düsterer

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Brand in der Halle eines Sägewerks in Ruppertshofen (Ostalbkreis) hat am Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. „Es wird von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen“, teilte die Polizei mit.

Die Halle, in der eine Brettersortieranlage war, sei aus bislang unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Verletzte gab es nach Informationen der Polizei nicht. Die Feuerwehr sei mit 113 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort gewesen.