Fünf für den fünften Stern

20 Jahre ist es her, dass eine deutsche Nationalelf letztmals ohne Mittelstürmer Miroslav Klose in eine WM gegangen ist. 1998 in Frankreich bildeten Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff den DFB-Angriff, als Joker standen Ulf Kirsten und Olaf Marschall zur Verfügung. Klingt nach Ewigkeit, diese zwei Jahrzehnte.

Klose, der letzte Woche seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, arbeitet auch während der WM in Russland im Trainerstab von Joachim Löw. Als Coach der Offensivspieler, als Ratgeber, als Ansprechpartner. Mit neun der 23 Auserwählten hat Klose vor vier Jahren in Brasilien den WM-Titel geholt, danach trat er aus der Nationalmannschaft zurück. „Miro ist ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab, unheimlich hilfreich und wichtig für uns“, sagt Teammanager Oliver Bierhoff, „er greift auch auf dem Platz ein.“ Mario Gomez und Timo Werner, den beiden Schwaben im Sturm der DFB-Elf, gefällt das.

Tore müssen her im Auftaktspiel am Sonntag im Luschniki-Stadion gegen Mexiko. Dafür hauptsächlich zuständig: Timo Werner (22), der beim VfB Stuttgart ausgebildete Mittelstürmer von RB Leipzig – der noch immer Mario Gomez als sein Vorbild nennt. Der WM-Debütant ist einer von fünf Mann aus der Startelf gegen die Mexikaner, auf den es ganz besonders ankommen wird. Die „Schwäbische Zeitung“ beleuchtet das Quintett, das auf der Jagd nach dem fünften Stern eine zentrale Rolle spielen dürfte.

Timo Werner, die Sturmhoffnung: Er hat in 14 Länderspielen schon acht Treffer erzielt – zum Vergleich und zur Einordnung: Klose in 24 WM-Partien 16 Tore (gesamt: 137 Länderspiele, 71 Treffer). Ein Rucksack, mit dem Werner aufläuft? Er sieht das nicht so. „Ich fliege noch etwas unter dem Radar und kann eigentlich nur gewinnen“, meint er, „das ist mein großer Vorteil.“ Leichtigkeit hilft. Und Rückendeckung vom mit insgesamt 16 Treffern Führenden der ewigen WM-Torschützenliste. „Timo kann irgendwann in die Weltspitze kommen, weil er diese Dynamik hat“, schwärmt Klose.

Marco Reus, der gute, alte Neuling: Von britischen Medien „Rolls-Reus“ getauft, könnte der 29-Jährige das große Plus im Kader von Löw sein. Auf die WM 2014 musste der Dortmunder Flügelspieler kurz vor knapp wegen einer Verletzung verzichten, nun kann er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins endlich auch in einem Turnier unter Beweis stellen. Beim schwachen 2:1 im letzten Test gegen Saudi-Arabien war er Deutschlands Bester.

Toni Kroos, die Passmaschine: Mit Real Madrid gewann der 28-Jährige vor drei Wochen seinen vierten Champions-League-Titel. Seine Ruhe, Ausstrahlung und Ballsicherheit sind für die Struktur und die Stabilität des Aufbauspiels der DFB-Elf fundamental. An ihm orientieren sich die Mitspieler. „Er ist ein Paradebeispiel, wie man sich über Jahre hinweg dieses Leistungsniveau erarbeitet und dann auch halten kann“, so Löw. Kroos, bisher 12 Tore in 83 Länderspielen, ist ein Kandidat für den Goldenen Ball, mit dem der beste Spieler der WM ausgezeichnet wird.

Jérôme Boateng, der Schrank: Auf den Innenverteidiger werden alle Augen gerichtet sein. Erstens wegen seiner langwierigen Verletzung (Adduktoren), ob er wirklich zu 100 Prozent fit ist und zweitens, weil er von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ins Sommertransferschaufenster gestellt wurde. Bei der EM 2016 erzielte Boateng das bis heute einzige Tor in seiner Nationalelfkarriere, traf im Achtelfinale gegen die Slowakei (3:0) zum 1:0.

Manuel Neuer, die Wand: Der 32-Jährige soll die Null halten. Nach seinem mehrmaligen Fußbruch ist der Kapitän fit. „Ich bin guter Dinge, habe überhaupt keine Probleme und keine Schmerzen und habe auch keine Dysbalance“, sagte Neuer in der ARD. Der Weltmeistertorwart bei 100 Prozent – kann also losgehen.