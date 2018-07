Fünf Bundesliga-Legionäre in Österreichs Aufgebot

Wien (dpa) - Fünf Bundesliga-Legionäre stehen im Aufgebot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel am 3. Juni in Wien gegen Deutschland.

ÖFB-Teamchef Dietmar Constantini nominierte Emanuel Pogatetz (Hannover 96), Christian Fuchs (Mainz 05), David Alaba (1899 Hoffenheim), Erwin Hoffer (1. FC Kaiserslautern) und Martin Harnik (VfB Stuttgart) in seinen 23-köpfigen Kader für die Partie gegen Deutschland und das Testspiel am 7. Juni in Graz gegen Lettland. Nicht berücksichtigt wurden Marko Arnautovic von Werder Bremen und der Duisburger Zweitliga-Profi Stefan Maierhofer.

Der österreichische Länderspiel-Kader:

Tor: Helge Payer (Rapid Wien), Christian Gratzei (Sturm Graz), Hans-Peter Berger (Admira)

Abwehr: Aleksandar Dragovic (FC Basel), Manuel Ortlechner (Austria Wien), Emanuel Pogatetz (Hannover 96), Thomas Schrammel (SV Ried), Ekrem Dag (Besiktas Istanbul), Christian Fuchs (FSV Mainz 05), Florian Klein (Austria Wien)

Mittelfeld: Paul Scharner (West Bromwich Albion), David Alaba (1899 Hoffenheim), Julian Baumgartlinger (Austria Wien), Andreas Hölzl (Sturm Graz), Zlatko Junuzovic (Austria Wien), Stefan Kulovits (Rapid Wien), Christoph Leitgeb (RB Salzburg), Daniel Royer (SV Ried), Manuel Weber (Sturm Graz)

Angriff: Erwin Hoffer (1. FC Kaiserslautern), Marc Janko (Twente Enschede), Roman Kienast (Sturm Graz), Martin Harnik (VfB Stuttgart)