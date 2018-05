Füchse müssen bis Saisonende Fäth auskommen

Die Füchse Berlin müssen im Endspurt der Handball-Bundesliga auf Nationalspieler Steffen Fäth verzichten.

Der Rückraumspieler zog sich im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen eine Innenbandverletzung im linken Knie zu. „Das ist schade, er kann uns nicht mehr helfen“, sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic.

Somit fehlt Fäth dem Tabellen-Dritten am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Hannover-Burgdorf und am Wochenende beim Final Four im EHF-Pokal. Der 28-Jährige, der in der kommenden Saison für die Rhein-Neckar Löwen spielt, muss nach Aussage von Sportkoordinator Volker Zerbe nicht operiert werden.

