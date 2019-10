Extremer Kitzel im alpinen Kerngeschäft für Viktoria Rebensburg

Die Aussichten für die deutschen Maschinenbauer sind mau. 2019 sind die Aufträge teilweise um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Eine Entwicklung, die sich auch in den Auftragsbüchern von Chiron niederschlägt. Genau in diesem Umfeld eröffnet das Tuttlinger Unternehmen das ultramoderne Werk „Precision Factory“ in Neuhausen ob Eck - die größte Investition seiner Firmengeschichte.

Mit der Chiron zufolge „modernsten Fabrik Europas“ will sich das Unternehmen für schwierige Zeiten rüsten.