Extra Fußball-DFB-Pokal

Von Deutsche Presse-Agentur

Fußballfans im Südwesten müssen sich am ersten WM-Wochenende in manchen Regionen ein trockenes Plätzchen für ihr Public Viewing suchen. Am Sonntag ziehe teils schauerartiger und mit einzelnen Gewittern durchsetzter Regen über das Land hinweg, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart.

Am Nachmittag - wenn die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bestreitet - sei das Risiko in den Regionen südlich der Donau und des Südschwarzwalds besonders hoch.