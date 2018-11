Ex-VfB-Co-Trainer berichtet von Streitfragen mit Reschke

Widerstand gegen die Unterbringung von elf geflüchteten Menschen in Wohncontainern an der Ecke Goethestraße/Zimmerhaldenweg in Westerheim macht sich breit. Handzettel fanden sich über das Wochenende in den meisten Briefkästen in den Wohngebieten „Hinter Sellen“ und „Zimmerhaldenweg“, auf denen der Standort in der Nähe von Albhalle und Haus für Kinder bemängelt und sehr kritisch gesehen wird. Patrick Eberwein ist der Initiator der Unterschriftenaktion gegen die mobilen Raumsysteme in dem Einmündungsbereich.