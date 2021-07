Ex-Schwimm-Weltmeister Koch scheitert im Vorlauf

Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ein enttäuschendes Vorlauf-Aus hinnehmen müssen.

Der 31-Jährige schlug am Dienstag über 200 Meter Brust nach 2:10,18 Minuten an und belegte damit nur Rang 20 am Ende aller Vorläufe. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 hatte der Weltmeister von 2015 jeweils den siebten Platz belegt.

Bei ihrem ersten wichtigen Rennen nach zwei Jahren erreichte Franziska Hentke, WM-Zweite von 2017, das Halbfinale. Über 200 Meter Schmetterling belegte die 32-Jährige in 2:09,98 Minuten den elften Platz. Da die dreimalige Olympiasiegerin Katinka Hosszu aus Ungarn den Vorlauf ausließ, schied keine der 16 Starterinnen aus.

Über 100 Meter Freistil war für den Essener Damian Wierling nach 48,83 Sekunden auf Rang 26 Endstation.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-557159/2

Zeitplan der Olympischen Spiele (Englisch)

Informationen zu den Sportarten bei Olympia (Englisch)

Neuigkeiten auf der offiziellen Olympia-Website (Englisch)

Informationen zum deutschen Team bei Olympia

Zeitplan und Ergebnisse Beckenschwimmen (Englisch)

Neuigkeiten zum Schwimmen auf der Website des DSV

Informationen zum deutschen Schwimm-Team bei Olympia