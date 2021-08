Ex-Schalker Matip: Liverpool ist wieder titelreif

Der frühere Bundesliga-Fußballer Joel Matip sieht seinen Club FC Liverpool wieder als einen der Meisterschaftsanwärter in der englischen Premier League.

„Wir haben eine super Truppe, und wenn wir fit bleiben und an unser bestes Leistungspotenzial kommen, sind wir titelreif“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler in einem Interview dem Fernsehsender Sky.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp hatte am vergangenen Samstag sein Auftaktspiel zur neuen Saison bei Aufsteiger Norwich City mit 3:0 gewonnen. An diesem Samstag empfängt der Meister von 2020, der sich trotz einer durchwachsenen vorigen Spielzeit als Dritter wieder für die Champions League qualifiziert hat, den FC Burnley an der Anfield Road.

Nach Einschätzung von Matip geht der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Trainer Klopp auch zu Beginn seiner siebten Saison bei den Reds mit dem gleichen Ehrgeiz zu Werke wie gewohnt. Er sei immer noch bis in die Haarspitzen motiviert, urteilte der ehemalige Schalker über seinen Coach. „Er sagt, wir wollen nicht wieder so sein, wie wir bereits waren. Wir wollen besser werden“, sagte Matip. Dies sei die Einstellung, mit der Klopp in jede Trainingseinheit oder jedes Spiel gehen wolle.

