Ex-Profi Markus Miller über mentale Gesundheit im Fußball: „Die Vereine sparen gern bei den Sportpsychologen“

Wirklich gradlinig sind wohl die wenigsten Profikarrieren, doch was Markus Miller während seiner Laufbahn erlebte, glich eher einem Märchen mit sehr hohen Anteilen eines Dramas. Ein langer und geschwungener Weg von Lindenberg im Allgäu, zum Torwart-Legendenstatus beim Karlsruher SC, bis hin zur größten Prüfung seines Lebens. Mit Felix Alex hat der 40-Jährige über das Thema mentale Gesundheit, seine Wurzeln und seine neue Heimat geredet.

Herr Miller, Sie sind vor einem Vierteljahrhundert als 15-Jähriger von Lindenberg im Allgäu Richtung Profifußball gezogen, lebt in Ihnen noch der Allgäuer oder ist er komplett verschwunden?

Man passt sich schon der Region an, wo man unterwegs ist – egal ob es jetzt Baden oder Niedersachsen ist. Aber wo die Wurzeln sind, das geht nie verloren. Auch wenn ich viel unterwegs bin, bin ich in einem gewissen Maß schon noch Allgäuer und werde das auch immer bleiben.

Was ist an Ihnen denn noch typisch allgäuerisch? Haben Sie etwa noch eine Lederhose im Schrank?

Ich bin ja mit 15 zu Hause ausgezogen und bis dahin hatte ich noch keine Lederhose und danach kam auch keine mehr in meinen Besitz. Um den Brauch auszuleben, muss man ja schon etwas in der Ecke sein, gerade im Norden den Bezug dazu zu behalten, war da schon recht schwierig.

Dann vermissen Sie also nichts?

An der Region schätze ich die Natur, die Berge und vor allem vermisse ich die Luft. Es gibt in Lindenberg noch genügend Ecken, die in mir Kindheitserinnerungen wachrufen, auch wenn es den Bolzplatz, auf dem ich als Kind jeden Tag war, leider nicht mehr gibt. An dem Standort ist heute ein Kindergarten. Heute, mit drei Kindern und dazu am Wochenende mit dem Fußball unterwegs, ist es auch schwierig im Süden zu sein. Zumal die Autobahnen Richtung Heimat auch immer voller werden und wenn man dann eine Fünfjährige dabei hat, die keine Lust hat, wird es noch komplizierter. Aktuell ist es einfacher, wenn meine Eltern dann uns besuchen.

Schon in Ihrer aktiven Karriere standen Sie sieben Jahre im Tor des Karlsruher SC. Wieso wurde ein Allgäuer denn in Baden heimisch?

Im Fußball ist es ja so, dass man Türen, die aufgehen, nutzen muss – egal ob im Süden, Westen, Norden oder Osten. Ich habe damals aber schnell erkannt, dass das Leben in Karlsruhe, die Mentalität und alles eine geile Qualität hat. Wir haben hier auch ein Haus gebaut und können uns als Familie auch nicht mehr wirklich vorstellen, hier einmal wegzugehen.

Ihrem Ruf in der Stadt dürfte auch der Aufstieg in die Bundesliga 2007 zuträglich gewesen sein, sicher das größtes Erlebnis ihrer Karriere, oder?

Natürlich, das überlagert jeden Titel im Juniorenbereich, auch wenn ich ja mit der B-Jugend des VfB Stuttgart deutscher Meister geworden bin.

Es folgten fünf Jahre bei Hannover 96, die sportlich zum Vergessen waren. Doch nicht nur das, im September 2011 gingen Sie als erster Profifußballer mit einer Depression an die Öffentlichkeit, ließen sich anschließend stationär behandeln. Woher hatten Sie den Mut?

Das war ein längerer Prozess innerhalb unserer Familie. Ich bin ein authentischer Typ und wollte nicht mit einem Geheimnis leben. Auch wenn es keine Erfahrungswerte gab und das eine große Variable war, habe ich mich dazu entschieden und im Nachgang lief alles den Umständen entsprechend optimal. Auch deshalb konnte ich knapp elf Wochen später wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich es bei einem anderen Verein identisch gemacht hätte, aber zwei Jahre nach den Vorfällen um Robert Enke, war die Situation in Hannover eine besondere.

Gab es bei Ihnen den einen Moment, an der Sie dachten: So geht es einfach nicht weiter?

Bei der ganzen Geschichte darf man sich ja nicht vorstellen, dass man morgens aufwacht und und denkt: „Oh, da stimmt jetzt was nicht“. Das ist ja ein längerer Prozess. Im Nachgang und mit meiner heutigen Lebenserfahrung fragt man sich dann schon, wo der Auslöser war und ich glaube, dass die große Kreuzbandverletzung in der 1. Bundesliga mit dem KSC 2007 das erste Dominosteinchen war, das umgefallen ist. Da wurde ich aus dem Flow herausgerissen. In dieser Situation, in der alles gut lief, wurde ich durch die Verletzung vollkommen aus der Bahn geworfen. Ich habe dann über Monate hinweg, vielleicht sogar Jahre, verschiedene Stadien durchlaufen und da hat sich etwas aufgebaut. Bei mir wurde es dann, nennen wir es ein mittelschweres Krankheitsbild.

Hätten Sie da nicht schon an einem früheren Zeitpunkt die Reißleine ziehen können?

Das bekommt man ja nicht direkt mit, schon gar nicht, wenn man da nicht sensibilisiert ist. Mit den Erfahrungen heute würde das natürlich nicht mehr so stattfinden. Für mich stellte sich 2011 dann die Frage, ob ich mit dem Zustand noch im Profifußball unterwegs sein kann. Ich glaube, wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich wohl nicht mehr weiterspielen können. Bei allem negativen Drumherum war es auch für das weitere Leben wichtig, das bearbeitet zu haben.

Heute ist das Thema Depression kein Tabu mehr. Komiker Kurt Krömer etwa hat über seine Erfahrungen aktuell ein schonungslos ehrliches Buch geschrieben. Auch im Sport sprechen immer wieder Profis über ihre mentale Belastung – etwa Per Mertesacker oder jüngst Simone Biles und Ashleigh Barty.

Wir sind schon viele, viele Schritte weiter als noch vor zehn Jahren, auch wenn noch einiges zu tun ist. Es muss aber wohl noch über die Generationen hinweg normal werden, dass man weiß, dass man auch in diesem Bereich vor Herausforderungen gestellt werden kann. Wenn es noch ein paar Jahre so weitergeht, zum Beispiel auch durch das Engagement, wie es die Robert-Enke-Stiftung betreibt, kommt man sicher dahin, wo es eine gesunde Mischung gibt. Auch ich engagiere mich weiter, bin auf Podiumsdiskussionen und in der Robert-Enke-Stiftung aktiv und stehe für Interviews bereit, um das Thema seelische Gesundheit salonfähiger zu machen.

Gerade im Sport herrscht ja noch ein ganz besonderer Leistungsdruck. Ist das System nicht Gift für jeden Menschen?

Jeder Mensch ist ja anders und geht mit Druck anders um – egal ob der nun von außen kommt oder man ihn sich selber macht. Manche brauchen auch den Druck, um richtig performen zu können, andere hemmt er. Der Sport kann jedoch auch eine Struktur geben.

Schauen Sie manchmal auf Fälle wie die des beim FC Augsburg degradierten Tomas Koubek oder des viel kritisierten Florian Müller beim VfB Stuttgart und denken, die Torhüter hätten mehr Beistand verdient?

Auch das ist ein schmaler Grat. Das gehört in einem gewissen Maß ja dazu, allerdings steckt auch immer ein Mensch drin. Wichtig sind in solchen Fällen die Struktur im Verein. Ob selbst da noch mit Sprüchen draufgehauen wird oder man es sensibler angeht. Aktuell ist es ja noch Sache der Vereinsphilosophie oder der Trainer beziehungsweise Vereinsverantwortlichen, ob ein Club etwa einen Psychologen oder Mentaltrainer hat. Corona hat bei einigen Vereinen vor allem in der zweiten Liga am Geldbeutel genagt. Die Vereine sparen dann gern beim Sportpsychologen. Im Vordergrund steht ja das Sportliche und dann investiert man lieber in Beine und versucht auf die Schwarze Null zu kommen. Zudem ist es auch nicht so, dass man Sportpsychologen dazu nimmt und es sofort von allen Kickern angenommen wird.

Wie fließt das Thema in Ihre eigene Arbeit als Torwarttrainer ein?

Für mich ist der Umgang mit jedem Torhüter und mit der ganzen Torhütergruppe extrem wichtig. Seitdem ich in Karlsruhe bin, haben wir eine sehr gute Harmonie untereinander und einen respektvollen Umgang. Die Art, wie man miteinander umgeht, ist ja schon ein gewisses Maß Mentaltraining. Der Sportler performt am besten, wenn er sich wohlfühlt. Ich bin da aber auch relativ sensibel und wenn ich etwas spüre, dann nehmen wir bei einem der Jungs schon mal einen Gang raus und nehmen ihn etwas aus dem Mannschaftstraining und üben nur torwartspezifische Dinge. Andere nehmen da weniger Rücksicht, ich bin allerdings etwas sensibler und habe spezielle Antennen für das Mentale.

Zurück zum Sportlichen: Sie haben beim VfB Stuttgart gespielt, beim FC Augsburg, bei Hannover 96 und in Karlsruhe, wie sehr fiebern sie noch mit Ihren Ex-Vereinen?

Für mich gibt es nur den KSC. Allerdings haben wir neun Jahre in Hannover gelebt und da hängt schon auch ein kleines Herzchen dran. Bei den anderen Vereinen hat sich schon zu viel getan. Beim VfB liegen meine Wurzeln und ich schiele da ein wenig hin, vor allem auch hinsichtlich der Derbybrisanz KSC-VfB. Aber mein Herz schlägt blau-weiß.

Am Sonntag geht es für Sie und den KSC zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Was für eine Saison erwarten Sie?

Ich würde blind unterschreiben, wenn wir eine sorglose Saison spielen könnten und nichts mit dem Abstieg zu tun hätten. Der Verein ist weiter im Umbruch und wir bauen aktuell ein riesig-geiles Fußballstadion. In einem Jahr haben wir sicher eines der schönsten Stadien Deutschlands.

Und für Sie heißt es bis zur Rente nun KSC oder gibt es noch andere Ziele? Vielleicht irgendwann mal Cheftrainer zu werden?

Um Gottes willen nein. Fußballlehrer ist nicht meine Zunft. Das Torhütertum ist meine Welt und das soll auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Privat habe ich ein tolles Haus, eine sensationelle Familie, eine Superfrau, drei tolle Kinder plus einen mega Hund. So wie es jetzt ist, ist es klasse. Wenn alle in der Gesellschaft nun noch ihren Teil dazu beigetragen, sensibel für das Thema mentale Gesundheit zu sein, bin ich rundum zufrieden.