Ex-NFL-Profi lästert über Handball: „Alte Männer im Tor“

Der kaufmännische Geschäftsführer Mario Trunzer wird zum 30. September 2020 aus der Geschäftsleitung der Liebherr-Werk Ehingen GmbH ausscheiden. Nach 18 Jahren als Geschäftsführer bei Liebherr in Ehingen und insgesamt 30 Jahren in der Firmengruppe Liebherr wird Trunzer mit dann 62 Jahren in den Ruhestand gehen.

Mit Daniel Pitzer wurde bereits ein Nachfolger gefunden. Er steht für Kontinuität in einem Unternehmen, das auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist.