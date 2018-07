Ex-Gladbacher Budde stirbt an Schweinegrippe

Mönchengladbach (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Christoph Budde von Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist an der Schweinegrippe gestorben.

Der langjährige Organisator der Spiele der Weisweiler-Elf starb in der Nacht zum 1. Dezember in einem Krankenhaus in Mönchengladbach an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem A/H1N1-Virus. Das Presseamt des Kreises Heinsberg hatte mitgeteilt, dass der 46-Jährige aus Erkelenz an einer chronischen Lungenerkrankung gelitten habe. Er sei der zweite Bürger des Kreises, der an der Schweinegrippe gestorben ist.

Budde bestritt zwischen 1985 und 1989 42 Erstligapartien für den fünfmaligen deutschen Meister und erzielte dabei vier Tore. In den vergangenen Jahren leitete und organisierte Budde Borussias Traditionsmannschaft, die sogenannte Weisweiler-Elf.