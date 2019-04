Ex-Boxweltmeister Sturm: Haftprüfungstermin am Mittwoch

Der Haftprüfungstermin für den ehemaligen Box-Weltmeister Felix Sturm ist laut seines Anwalts Gottfried Reims für den Mittwochvormittag angesetzt.

Er bestätigte damit die Angaben aus dem „Express“ und des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Der Jurist betonte, der Antrag auf Haftprüfung sei bereits am Samstagvormittag bei der Verkündung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten gestellt worden.

Der 40 Jahre alte gebürtige Leverkusener Sturm, der mit Geburtsnamen Adnan Catic heißt, befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Köln. Ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dies hatte Renke Hoogendoorn, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln für Wirtschaftsstrafsachen, am Montag bestätigt. Wegen des Steuergeheimnisses dürfe die hinterzogene Summe nicht genannt werden. Selbst für den Fall, dass Sturm die Steuerschuld bezahlt, bestehe kein Automatismus auf sofortige Freilassung, hatte Hoogendoorn erläutert.

Der Ex-Boxer war nach Angaben der „Bild am Sonntag“ am Freitag während der Fitness-Messe Fibo in Köln festgenommen worden, nachdem die Kölner Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen, den Haftbefehl erwirkt hatte. Sturm gewann in seiner Karriere insgesamt fünf WM-Titel bei verschiedenen Weltverbänden. Von seinen 48 Profikämpfen entschied er 40 für sich.

Bild am Sonntag

Kampfbilanz Sturm