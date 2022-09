Ex-Biathlonstar Magdalena Neuner im Interview: „Für mich war Geld nie der Ansporn“

Mit 18 Jahren hat Magdalena Neuner ihr Debüt im Biathlonweltcup gegeben, ein Jahr später war sie bereits dreifache Weltmeisterin. Weitere neun WM-Goldmedaillen folgten, dazu wurde Neuner zweifache Olympiasiegerin und gewann dreimal den Gesamtweltcup. 2012 beendete sie mit 25 Jahren überraschend ihre Karriere.

Auf Einladung der Kreissparkasse Ravensburg hat Neuner am Donnerstagabend in der Oberschwabenhalle mit der Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein über ihre Karriere gesprochen. Zuvor hat sich die 35-Jährige Zeit für die Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ genommen.

Frau Neuner, Sie haben Ihre Karriere vor mittlerweile zehn Jahren beendet. Gab es seitdem irgendwann mal einen Tag, an dem Sie diese Entscheidung bereut haben?

Nein, bisher nicht. Ich merke, dass mein Körper ganz glücklich darüber ist, dass ich es nicht noch zehn Jahre länger gemacht habe.

Aber die Erinnerungen an die Rennen und Erfolge sind noch präsent?

Ich denke oft an meine Karriere zurück, an meine schönen Momente. Es fühlt sich manchmal wie ein komplett anderes Leben an als das, was ich jetzt mit meiner Familie lebe. Aber es ist schön, es sich manchmal in Erinnerung zu rufen, weil es ein wichtiger Teil von mir war und immer sein wird.

Sie waren sechs Jahre im Weltcup aktiv und haben fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Gibt es einen Titel, den Sie gerne gewonnen hätten, aber nicht geschafft haben?

So habe ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, dass ich eh viel mehr geschafft und erreicht habe, als ich es mir erträumt habe. Ich wollte einmal Olympiasiegerin werden, einmal Weltmeisterin und einmal Gesamtweltcupsiegerin. Das habe ich alles mehrfach geschafft. Von daher gibt es überhaupt nichts, das noch hätte unbedingt sein müssen.

Ich war auch nie dieser Trophäensammler. Für mich war es nicht wichtig, zehn, zwölf oder 15 Weltmeistertitel zu erreichen, die Medaillen habe ich nie gezählt. Ich wollte meine persönlichen Ziele erreichen, ich wollte mit Freude dabei sein. Das waren für mich die entscheidenden Punkte.

War es für Sie deshalb vielleicht auch nicht so schwer, Ihre Karriere bereits mit 25 Jahren zu beenden?

Ja, wahrscheinlich schon. Es war auch deshalb einfach für mich, weil ich immer einen eigenen Plan vom Leben hatte. Ich habe mir meine Ziele immer selbst gesetzt. Das war schon als Kind so. Als ich beschlossen habe, Biathlonprofi zu werden, wusste ich, wo ich hin möchte. Und als ich aufgehört habe, wusste ich auch, wo ich hin möchte. Das fühlt sich für immer noch stimmig ein. Eine leichte Entscheidung war es dennoch nicht.

Auch Laura Dahlmeier hat trotz großer Erfolge im Biathlon früh aufgehört – hat sie mit Ihnen vielleicht darüber gesprochen?

Wir haben uns ganz oft unterhalten, nicht unbedingt über ihren Schritt, aufhören zu wollen. Der kam auch für mich überraschend. Aber ich habe es immer vermutet. Wir sind uns sehr ähnlich, haben einen sehr ähnlichen Werdegang und viele ähnliche Dinge im Sport erlebt. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen uns und wir sind wahrscheinlich die beiden Personen, die sich gegenseitig am allerbesten verstehen können.

Sie sind aber am Biathlongeschehen dran geblieben. Haben Sie denn Sorgen um den deutschen Nachwuchs? Viele der etablierten Profis sind ja schon etwas älter ...

Ich bin von Haus aus keiner, der sich viele Sorgen macht. Aber ich sehe schon, dass im Nachwuchs momentan nicht so viel passiert. Es gibt ein paar, die nachkommen, aber die brauchen noch ein bisschen. Also kurzfristig gesehen müssen wir uns noch auf die alten Hasen verlassen. Denise Herrmann hat gute Chancen, zu Hause in Oberhof Weltmeisterin zu werden. Aber danach kommt halt erst mal nichts.

Aber es ist ja auch nur Biathlon, wir haben in Deutschland gerade ganz sicher größere Probleme. Ich bin aber optimistisch, es gibt im Sport immer Wellenbewegungen. Das hat man im Tennis gesehen, da kam nach Becker und Graf auch wieder was nach.

Tennis und Biathlon sind gute Stichworte. In der einen Sportart gibt es ganz viel Geld, im Biathlon nicht. Muss sich da aus Ihrer Sicht etwas ändern, damit vielleicht mehr Jugendliche zum Biathlon kommen und sagen, ich gehe diesen anstrengenden Weg?

Ich kann das nur aus meiner Sicht kommentieren: Für mich war Geld nie der Ansporn, Sport zu treiben. Die Freude ist das, was dich am Ende erfolgreich sein lässt. Geld kann Ansporn sein, aber er sollte nicht der entscheidende Ansporn sein, um Jugendliche zum Biathlon zu ködern.

Wir müssen zeigen, dass Biathlon wahnsinnig viel Spaß macht. Es ist total schön, in Deutschland vor 25 000 Zuschauern in die Stadien einzulaufen. Natürlich ist Geld wichtig, es ist ja unser Job. Klar ist auch, dass Geld in die Nachwuchsarbeit gesteckt werden sollte. Aber ich weiß nicht, ob es den Sportlern immer guttut, wenn sie ganz viel Geld verdienen. Es gibt auch Sportler, denen tat das Geld nicht gut.

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England gab es das große Stichwort equal pay – gleiche Bezahlung für Frauen und Männer. Glauben Sie, dass sich durch solche Großereignisse etwas entwickelt, dass Sportarten gestärkt werden, die bis dahin nicht so im Fokus standen?

Wichtig ist, solche Sportarten zu zeigen. Die European Championships in München waren toll. Da habe ich mir alles Mögliche angeschaut. Klettern oder Bouldern gab es in den öffentlich-rechtlichen Sendern bis dahin kaum oder gar nicht zu sehen. Ich glaube und hoffe, diese Präsenz tut solchen Sportarten extrem gut.

Wir im Biathlon sind da schon etwas gesegnet, wir haben viel Präsenz, es ist eine sehr beliebte Sportart und da kann man ganz gut verdienen. Wir gehören auch zu den wenigen Sportarten, in denen Frauen und Männer gleich verdienen, die gleiche Präsenz haben.

Aber als Frau bin ich natürlich dafür, dass auch Fußballerinnen mehr verdienen sollten, weil sie den gleichen Aufwand betreiben wie die Männer. Vielleicht investieren sie sogar ein bisschen mehr als manche Männer.

Sie haben auch viel investieren müssen. Sie mussten Langlauf üben, schießen üben, die Kombination aus beidem üben. Wie viele Stunden stecken denn dahinter?

Das ist ein richtiger Fulltimejob, oft sechs Tage die Woche. Schießtraining, Ausdauertraining, Krafttraining, im Sommer Radfahren, Kajak, Bergtouren, es war sehr abwechslungsreich. An vielen Tagen war es total toll, draußen sein zu können. So habe ich das für mich gesehen.

Aber Sportler ist man 24 Stunden, ich habe mich abends nicht auf die Couch gelegt und Chips gegessen. Man achtet auf die Ernährung, macht Dehnungsübungen oder mentales Training. Aber wenn man tut, was man liebt, dann fühlt es sich nicht nach Arbeit an.

Gerade das Mentaltraining wird immer wichtiger, es wird immer offener darüber gesprochen. Hatten Sie schon einen Mentaltrainer?

Tatsächlich hatte ich schon mit 19 Jahren einen Mentaltrainer. 2007 in Antholz war ich das erste Mal erfolgreich, danach habe ich schnell gemerkt, dass mich die Situation überrollen könnte. Ich bin sehr jung und unverhofft Weltmeisterin geworden. Da kam viel auf mich zu. Es war die beste Entscheidung, einen Mentaltrainer zu engagieren, auch wenn es vor 15 Jahren noch überhaupt nicht üblich war. Da hat man teilweise darüber gelacht, heute ist es normal und irgendwie in. Ich war damals eher die Ausnahme.

In erfolgreichen Phasen geht es sicher leichter als in weniger erfolgreichen Phasen. Wie wichtig ist es da, positiv zu bleiben?

Gerade da ist es total wichtig, zu wissen, was Misserfolge mit sich bringen. Ich habe gelernt, dass man durch Niederlagen wächst und stärker wird. Auch ich hatte Durchhänger. Die waren wichtig, um sich neue Ziele zu setzen und Kraft zu schöpfen. Das mentale Training macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Man lernt so viel über sich selbst.

Wenn Sie so sprechen: Wollten Sie nie Trainerin werden?

Ich habe den kleinen C-Schein gemacht. Aber immer mit dem Hintergrund, wenn überhaupt, dann im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Mit Kindern, total an der Basis. Viele meinen, sie müssten gleich Bundestrainer werden, weil sie mal Weltmeister waren. Aber den Kindern kann man am allermeisten mitgeben. Und da haben wir momentan das größte Problem. Wir haben gute Trainer, aber wir haben kaum Kinder an der Basis. Aber für mich ist das momentan kein Thema, mit drei Kindern bin ich total ausgelastet.