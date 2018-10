Ex-Armstrong-Teamchef Bruyneel lebenslang geperrt

Johan Bruyneel, der ehemalige Teamchef von Radprofi Lance Armstrong, ist vom Internationalen Sportgerichtshof CAS lebenslang gesperrt worden.

„Ich weiß, dass in der Vergangenheit viele Fehler gemacht wurden“, schrieb der 54 Jahre alte Belgier in einem Offenen Brief. „Es gibt viele Dinge, die ich zutiefst bereue.“

Als Leiter des US-Postal-Teams war der mittlerweile in Spanien lebende Bruynell bei allen sieben Tour-de France-Erfolgen von Armstrong dabei. Die Tour-Siege des Amerikaners sind wegen der Dopingaffäre annulliert worden. Im Jahr 2012 war Bruynell in den USA zu einer zehnjährigen Sperre verurteilt worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) war danach vor den CAS gezogen.

