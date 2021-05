Ewan gewinnt zweiten Massensprint des Giro

Bundesumweltministerin Svenja Schulze strahlt an sich einen gewissen Optimismus aus – entweder trotz oder wegen ihres Jobs. Doch so beschwingt wie am Mittwoch tritt selbst sie selten auf. Die SPD-Politikerin stellte in Berlin in der Bundespressekonferenz das novellierte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vor.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, das ist das Kernziel des novellierten Gesetzes. Zugleich werden darin klare Zwischenziele formuliert: Bis 2030 soll eine Minderung der Treibhausgase um 65 Prozent (bislang 55 ...