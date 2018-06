Everton ohne vier Profis in Wolfsburg

Der FC Everton muss im vorletzten Gruppenspiel der Fußball-Europa-League beim VfL Wolfsburg verletzungsbedingt auf ein Quartett verzichten.

Neben dem früheren Bundesliga-Profi Steven Pienaar sind auch Steven Naismith, Leighton Baines und Gareth Barry gar nicht erst mit nach Wolfsburg geflogen. Trainer Roberto Martínez hat trotz des 4:1-Sieges seines Teams im Hinspiel „Riesenrespekt“ vor dem Bundesliga-Zweiten. „Sie sind unglaublich gut in Form“, lobte Martínez in Wolfsburg und bezeichnete das 2:3 des VfL am vergangenen Wochenende beim FC Schalke als „Ausrutscher“.

Everton ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und führt die Tabelle der Gruppe H vor dem Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr) mit acht Punkten vor Wolfsburg (sieben Punkte) an. Der Sieger des Spiels erreicht vorzeitig die K.o.-Runde.