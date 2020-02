Der TV-Sender Eurosport zeigt die beiden großen Radsport-Rundfahrten Tour de France und Vuelta bis zum Jahr 2025.

Diese Vereinbarung über die laufende Saison hinaus mit den Veranstaltern der Amaury Sport Organisation (ASO) verkündete der Sender. Sowohl von der Frankreich- als auch von der Spanien-Rundfahrt wird der Sportsender in den kommenden fünf Jahren alle Etappen in vollem Umfang live und auf Abruf zeigen, wie es in der Mitteilung hieß.

Tour-Homepage

Vuelta-Homepage