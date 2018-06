European Trophy: Pleiten für Ingolstadt und Mannheim

Berlin (dpa) - Die deutschen Eishockey-Clubs ERC Ingolstadt und Adler Mannheim haben in der European Trophy Niederlagen kassiert.

Ingolstadt verlor 4:5 nach Verlängerung beim EV Zug in der Schweiz und verpasste es durch die Niederlage im achten und letzten Spiel des kontinentalen Saisonvorbereitungsturniers, die Chance auf den Einzug in die Endrunde zu wahren. Nach einem 0:3-Rückstand sorgte John Laliberte mit seinem dritten Tor des Abends in letzter Minute für die Verlängerung, dann traf jedoch Zug.

Ebenfalls in der West-Division unterlag Vizemeister Adler Mannheim 2:3 bei den ZSC Lions aus Zürich und schaffte es auch im siebten Spiel nicht, einen Sieg nach regulärer Spielzeit zu feiern. Die Tore zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Matthias Plachta (46.) und Christoph Ullmann (47.) reichten nicht.

Am Samstag kämpfen die Hamburg Freezers und der deutsche Meister Eisbären Berlin in der Nord-Division weiter um den zweiten Platz. Die Hamburger empfangen in ihrem letzten Vorrundenspiel Spitzreiter Lulea aus Schweden, die Eisbären erwarten die Finnen aus Oulu. Die Endrunde findet Mitte Dezember statt.

Spielplan