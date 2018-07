Europa League: Acht weitere Teams in K.o.-Runde

Hamburg (dpa) - Acht weitere Teams haben die Gruppenphase in der neuen Fußball-Europa-League überstanden und sind in die K.o.-Runde eingezogen.

Außer dem Hamburger SV schafften auch Hapoel Tel Aviv, Ajax Amsterdam, der FC Salzburg, der FC Villareal, Fenerbahce Istanbul, Benfica Lissabon und der FC Everton den Sprung in das Feld der besten 32 Mannschaften. Schon am vergangenen Spieltag hatten sich Werder Bremen, UEFA-Cup-Gewinner Schachtjor Donezk und Galatasaray Istanbul für die Ausscheidungs-Begegnungen qualifiziert.

In der Gruppe C machte der HSV mit dem 2:0 gegen Rapid Wien alles klar. Marcell Jansen (47.) und Markus Berg (53.) trafen für den Bundesligisten und machten damit auch für Tel Aviv den Weg frei. Die Mannschaft aus Israel verlor gegen Celtic Glasgow mit 0:2, kann aber ebenso wie der HSV am letzten Spieltag am 17. Dezember weder von Celtic noch von Rapid von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. Hamburg genügt zum Abschluss der Gruppenphase ein Remis in Israel, um die Tabellenführung zu verteidigen.

Der FC Salzburg sicherte sich mit dem 2:1 gegen Lazio Rom ebenfalls einen Platz in der nächsten Runde wie der FC Villareal. Die Spanier kamen zu einem 2:0 bei Levski Sofia. Die Salzburger, die vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Huub Stevens betreut werden, stehen in der Gruppe G mit 15 Punkten als Tabellenerster fest. Villareal (9 Punkte) kann von Lazio (6) wegen des besseren direkten Vergleichs nicht mehr verdrängt werden. Damit sind die beiden Spiele zum Abschluss der Gruppenphase ohne Bedeutung.

Fenerbahce Istanbul holte sich mit Trainer Christoph Daum den Gruppensieg in der Staffel H durch ein 1:0 bei Twente Enschede. Die Niederländer müssen nach der Niederlage um den Verbleib in der Europa League bangen. Sheriff Tiraspol aus Moldawien kann nach dem 1:1 gegen Steaua Bukarest Twente Enschede von Platz zwei holen. Allerdings müsste Tiraspol am letzten Spieltag in Istanbul gewinnen und Twente in Bukarest verlieren.

Benfica Lissabon und der FC Everton ließen sich in der Gruppe I nicht mehr stoppen. Benfica behielt bei BATE Borissow in Weißrussland mit 2:1 die Oberhand und hat damit auch den Gruppensieg sicher. Der FC Everton wischte alle Zweifel am Weiterkommen mit dem 1:0 bei AEK Athen vom Tisch.

In einer kuriosen Partie mit zwei Roten Karten und zwei verschossenen Foulelfmetern setzte sich Ajax Amsterdam mit 2:1 bei FC Timisoara in Rumänien durch und setzte sich an die Spitze der Gruppe A. Die Niederländer, für die der Ex-Herthaner Marko Pantelic den Siegtreffer erzielte, konnte es sich sogar erlauben, dass Luis Suarez gleich zwei Elfmeter vergab. Die Rumänen verloren zwei Spieler durch Rote Karten. Der RSC Anderlecht muss indes wieder bangen nach dem 0:1 gegen Dinamo Zagreb.

Offen ist noch der Ausgang in der Gruppe B. Der FC Valencia (9) übernahm mit dem 3:1 gegen OSC Lille die Tabellenführung, kann aber noch abgefangen werden. Lille (7) rangiert noch vor dem punktgleichen CFC Genua (7), das bei Slavia Prag (3) ein 0:0 erreichte.