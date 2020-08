Etappenplan der Tour de France 2020

Die 107. Tour de France startet am 29. August in Nizza und endet nach 3484 Kilometern wie immer in Paris.

Die Etappen:

Sa., 29.08.: 1. Etappe, Nizza Moyen Pays - Nizza (156 km)

So., 30.08.: 2. Etappe, Nizza Haut Pays - Nizza (186 km)

Mo., 31.08.: 3. Etappe, Nizza - Sisteron (198 km)

Di., 01.09.: 4. Etappe, Sisteron - Orcières-Merlette (160,5 km)

Mi., 02.09.: 5. Etappe, Gap - Privas (183 km)

Do., 03.09.: 6. Etappe, Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

Fr., 04.09.: 7. Etappe, Millau - Lavaur (168 km)

Sa., 05.09.: 8. Etappe, Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km)

So., 06.09.: 9. Etappe, Pau - Laruns (153 km)

Mo., 07.09.: 1. Ruhetag in La Charente-Maritime

Di., 08.09.: 10. Etappe, Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré (168,5 km)

Mi., 09.09.: 11. Etappe, Châtelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km)

Do., 10.09.: 12. Etappe, Chauvigny - Sarran Corrèze (218 km)

Fr., 11.09.: 13. Etappe, Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km)

Sa., 12.09.: 14. Etappe, Clermont-Ferrand-Lyon (194 km)

So., 13.09.: 15. Etappe, Lyon - Grand Colombier (174,5 km)

Mo., 14.09.: 2. Ruhetag in Isère

Di., 15.09.: 16. Etappe, La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km)

Mi., 16.09.: 17. Etappe, Grenoble - Méribel Col de la Loze (170 km)

Do., 17.09.: 18. Etappe, Méribel - La Roche-sur-Foron (175 km)

Fr., 18.09.: 19. Etappe, Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km)

Sa., 19.09.: 20. Etappe/Bergzeitfahren, Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km)

So., 20.09.: 21. Etappe, Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées (122 km)

Gesamtlänge: 3484,2 km

© dpa-infocom, dpa:200824-99-283971/2

Homepage Tour de France

Tour de France auf Twitter