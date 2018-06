Etappenplan 95. Giro d'Italia

Berlin (dpa) - Der 95. Giro d'Italia beginnt am 5. Mai mit einem Einzelzeitfahren in Dänemark, wo auch die folgenden zwei Etappen gefahren werden. Die nach der Tour bedeutendste Radrundfahrt endet nach 3504 Kilometern am 27. Mai, wieder mit einem Einzelzeitfahren.

Samstag, 5. Mai 2012:

1. Etappe/Einzelzeitfahren, in Herning/Dänemark (8,7 km)

Sonntag, 6. Mai 2012:

2. Etappe, Herning/DEN - Herning/Dänemark (206 km)

Montag, 7. Mai 2012:

3. Etappe, Horsens/DEN - Horsens/Dänemark (190 km)

Dienstag, 8. Mai 2012:

Ruhetag

Mittwoch, 9. Mai 2012:

4. Etappe/Mannschaft, Verona - Verona (33,2 km)

Donnerstag, 10. Mai 2012:

5. Etappe, Modena - Fano (209 km)

Freitag, 11. Mai 2012:

6. Etappe, Urbino - Porto Sant'Elpidio (210 km)

Samstag, 12. Mai 2012:

7. Etappe, Recanati - Rocca di Cambio (205 km)

Sonntag, 13. Mai 2012:

8. Etappe, Sulmona - Lago Laceno (229 km)

Montag, 14. Mai 2012:

9. Etappe, San Giorgio nel Sannio - Frosinone (166 km)

Dienstag, 15. Mai 2012:

10. Etappe, Civitavecchia - Assisi (186 km)

Mittwoch, 16. Mai 2012:

11. Etappe, Assisi - Montecatini Terme (255 km)

Donnerstag, 17. Mai 2012:

12. Etappe, Seravezza - Sestri Levante (155 km)

Freitag, 18. Mai 2012:

13. Etappe, Savona - Cervere (121 km)

Samstag, 19. Mai 2012:

14. Etappe, Cherasco - Cervinia (206 km)

Sonntag, 20. Mai 2012:

15. Etappe, Busto Arsizio - Lecco/Pian dei Resinelli (169 km)

Montag, 21. Mai 2012:

Ruhetag

Dienstag, 22. Mai 2012:

16. Etappe, Limone/Gardasee - Pfalzen (173 km)

Mittwoch, 23. Mai 2012:

17. Etappe, Pfalzen - Cortina d'Ampezzo (186 km)

Donnerstag, 24. Mai 2012:

18. Etappe, San Vito di Cadore - Vedelago (149 km)

Freitag, 25. Mai 2012:

19. Etappe, Treviso - Alpe di Pampeago (198 km)

Samstag, 26. Mai 2012:

20. Etappe, Caldes/Val di Sole - Passo dello Stelvio (219 km)

Sonntag, 27. Mai 2012:

21. Etappe/Einzelzeitfahren (30,1 km)